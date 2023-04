Inter Benfica. Feriti 5 poliziotti

Ieri sera , verso le 20.15 nei pressi del bar Chiringuito, in piazzale Lotto, i gruppi di tifosi del Benfica e dell’Inter che si recavano allo stadio dopo essere scesi dalla metropolitana hanno rischiato di venire a contatto. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e del dispositivo previsto per la sicurezza durante la partita ha impedito che i tifosi Si scontrassero ma ad un caro prezzo. Ci sono stati cinque feriti fra i poliziotti, tre dei quali trasportati in codice giallo nel pronto soccorso degli ospedali cittadini e due in verde. Non è stato possibile dare prima la notizia e spcificare meglio i particolari di quanto successo e di come stanno i feriti perchè Areu e regione Lombardia impediscono ai giornalisti di accedere al sito del 188 real time.

Il bilancio conclusivo è stato di 19 tifosi Portoghesi denunciati accompagnati in questura, un cittadino croato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e perché trovato in possesso di due ordigni artigianali e 22 Daspo emessi da questore nella stessa serata da questore Petronzi. Di questi, a 19 tifosi è stato proibito di avvicinarsi alle sedi in cui si pratica sport per tre anni, a uno per la durata di 5 anni e 2 per un anno.

Tutti i Daspo sportivi sono stati emessi a carico dei tifosi che sono stati denunciati per atti di violenza su persone o cose nell’ambito di questa manifestazione sportiva.