Sparatoria in Costantino Baroni, a Milano

Milano. Questa notte alle 2 i residenti di via Costantino Baroni e di vi Saponaro sono stati svegliati da una sparatoria, di soprassalto. I pochi che hanno provato a guardare cosa succedeva in strada hanno visto che , più o men, fra la via Saponaro e la Via Baroni c’era una rissa fra una 15ina di persone.

La chiamata al 112 è arrivata alle 2.08, che ha inviato sul posto due ambulanze della croce rossa di Opera e della Misericordia di Milano, e gli uomini della questura di Milano. Al momento sono stati segnalati due feriti. 2 italiani di 25 e di 47anni.

Nonostante gli spari, i due sono risultati feriti solo dalle botte prese , ma sono stati portati il 25enne al Pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano e il 47enne al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Ambedue erano in codice giallo, ma il 47 enne è già stato dimesso dopo le cure, mentre il 25enne, nel primo pomeriggio si trova ancora al pronto soccorso.

La polizia scientifica sul luogo questa mattina

Questa mattina, alle 7, infatti sul posto della sparatoria e della rissa gli uomini della polizia scientifica della squadra mobile di Milano stanno ancora effettuati rilievi e ricostruzioni. Nel primo pomeriggio sono arrivate le verifiche della polizia scientifica, appena finiti rilievi e sopralluoghi. Sul posto son stati trovati due bossoli e due proiettili inesplosi, segno che sono stati sparati colpi di una vera arma da fuoco. Le indagini per identificare l’arma e chi ha sparato, e identificare chi ha partecipato alla rissa sono in corso. Si pensa possa trattarsi di un regolamento di conti fra un gruppo di italiani e uno di albanesi, ma è una ipotesi ancora in fase di verifica. i due italiani feriti sono residenti a Rozzano.