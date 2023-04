Senago. Operaio edile 70enne cade da 14 metri

Questa mattina alle 10.10, a Senago in via Alcide De Gasperi 11, negli ambiti della Ditta Cifa, c’è stato un infortunio sul lavoro. Un operaio di 70 anni di una ditta esterna stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul tetto quando improvvisamente è caduto da circa 14 metri di altezza finendo in una buca all’interno del capannone.

Sul posto ci sono 3 mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanza e soccorritori della Croce rossa di Cusano, Polizia Locale di Senago e i Carabinieri. L’Ats ha inviato sul posto i tecnici per la verifica della sicurezza sul lavoro. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda e si spera che possa riprendersi.

Una storia davvero assurda, sia per la caduta e l’infortunio sul lavoro ma perchè un 70enne era ancora al lavoro in un ambito così pericoloso non è una novità, in un mondo come quello presente, dove anche chi dovrebbe essere in pensione è costretto a lavorare ancora e a rischiare la vita.