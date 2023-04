Wurstel coi chiodi a Cascinazza di Robecco

A Cascinazza tentano di uccidere gli animali con pezzi di wurstel riempiti con chiodi. Da alcuni giorni al parco di via delle Foibe e lungo le strade adiacenti, nella frazione Cascinazza di Robecco sul Naviglio, vengono ritrovati dei pezzi di wurstel in cui sono stati conficcati delle viti e dei chiodi. Il tentativo è quello di far soffrire e possibilmente uccidere cani e gatti, ma anche animali selvatici, che potrebbero essere attirati dal boccone succulento e inghiottirlo senza accorgersi del pezzo di ferro appuntito e affilato che si trova all’interno.

Sono diversi possessori di cani che si sono resi conto di questo pericolo che incombe su gli animali della zona, durante le loro passeggiate. e che hanno scritto sui social di aver fatto denuncia del ritrovamento. Per il momento non c’è traccia del colpevole, ma di sicuro l’attenzione degli abitanti è dei frequentatori di Cascinazza è alta e certamente anche quella delle forze dell’ordine perché l’abbandono di esche fatte apposta per procurare danni agli animali è un reato penale. Cascinazza è un paese dove si conoscono tutti e non si tarderà a capire chi è la persona che sta compiendo questi atti malvagi.

La foto delle esche

In almeno un caso il cane il padrone di un cane è riuscito a togliere l’esca dalla bocca del cane appena in tempo prima che il cucciolo la inghiottisse. Qualcuno teme anche per i gatti, perché a quanto pare ne sono spariti alcuni e, specialmente quelli che vivono nelle colonie, sono meno sotto controllo e potrebbero cadere più facilmente nella trappola predisposta da chi ha deciso di uccidere e danneggiare gli animali.

Robecco sul Naviglio, e la sua frazione Cascinazza, sono nel parco del Ticino che è una zona protetta per gli animali selvatici che spesso si avvicinano anche alle case e alle altre zone urbane, come i parchi e le aree verdi, e che potrebbero anche loro essere vittime di queste esche che causano dolori indicibili agli animali che le mangiano.