Picchiano la polizia e fanno resistenza all’arresto. Presi lo stesso

Porta Genova. Ieri mattina, verso le 6.20, una pattuglia della polizia di stato stava passando in via Coni Zugna quando, all’angolo con Corso Colombo, ha notato una coppia di marocchini che si muovevano in modo sospetto intorno a delle auto. I poliziotti si sono quindi fermati per effettuare un controllo. Alla vista dei poliziotti, però, i due marocchini se era sono data a gambe.

Pubblicità

I poliziotti li hanno inseguiti per un bel tratto, lanciando contemporaneamente l’allarme alla centrale operativa. Quando li hanno raggiunti e sono riusciti a fermarli i due hanno però ingaggiato un corpo a corpo con i poliziotti. Alla fine sono comunque stati bloccati e arrestati. I poliziotti li hanno portati in questura dove li hanno identificati. Si tratta di due cittadini del Marocco di 19 anni. Sono stati quindi accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno infatti avuto lesioni refertate in ospedale e guaribili in circa 5 giorni ciascuno.