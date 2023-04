Vanzaghello. L’inseguimento della polizia locale. Ferito un agente di Magnago

Ieri pomeriggio, alle 17:57, la centrale operativa di areu ha segnalato che si era verificato un incidente stradale a Vanzaghello , in via Cavour all’altezza dei numeri civici 23 e 25, ceh un’auto era finita contro il muro di via Verdi, e che sul posto erano intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e una pattuglia dei Carabinieri di Legnano. Un uomo di 33 anni è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio.

Pubblicità

Straordinario scoprire che ad avere l’incidente era stata una pattuglia della polizia locale di Magnago e che il ferito era uno degli agenti del comune. L’auto della polizia locale di Magnago si trovava infatti in volata di inseguimento alle costole di un’ automobile sospetta che, mentre erano in territorio di Magnago, non si era fermata all’alt della pattuglia della polizia locale. Iniziato l’inseguimento sul territorio di Magnago è proseguito attraverso le strade di Vanzaghello fino a raggiungere via Cavour e l’angolo, piuttosto stretto, di via Verdi, in cui è avvenuto l’incidente.

Pubblicità

L’inseguimento deve essere durato parecchio perchè per arrivare in quella posizione da Magnago ci vogliono almeno una decina di minuti, anche andando alla maggior velocità possibile consentita dalle strade strette e a senso unico del paese. Non si sa come mai un’auto della polizia locale di Magnago sia stata lasciata sola a compiere un inseguimento così pericoloso fuori territorio, senza che la polizia locale di Vanzaghello intervenisse ad aiutarla. Chiudendo in pochi attimi la strada da cui arrivava l’auto dei fuggitivi e le possibili vie di fuga si sarebbe potuto evitare l’incidente, perchè la sicurezza di aver appoggio avrebbe permesso una guida più tranquilla, anche in inseguimento.

Pubblicità

Non è andata così e il corridore folle sulla Fiat punto nera al momento è riuscito a sfuggire. Se fosse stato fermato in flagranza sarebbe stato sottoposto agli accertamenti con il drogometro e con l’etilometro, e quasi sicuramente arrestato. Invece, a pagare sarà il proprietario dell’auto che non sempre corrisponde al colpevole in queste bravate estremamente rischiose per la vita, propria e altrui.

A quanto