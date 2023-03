Incidente stradale a Robecco. Sirene nella notte. 4 feriti

Un terribile incidente stradale si è verificato poco dopo la 1 di questa notte, all’angolo tra via Adua e via Gorizia, a Robecco sul Naviglio. Un’auto si è schiantata contro la parte in muratura della recinzione che si trova sulla curva del bivio per Corbetta. A bordo c’erano quattro ragazzi di 19, 21, 24 e 29 anni. Si sono tutti feriti gravemente.

La centrale operativa del 112 allertata immediatamente dopo lo schianto ha inviato sul posto 3 APS dei vigili del fuoco con le relative squadre di intervento, le ambulanze della Croce Bianca Magenta, Sedriano e Biassono, della Croce Azzurra di Abbiategrasso e di Padana emergenza di Milano, un automedica un’ambulanza di soccorso avanzato attrezzata per la rianimazione in emergenza, e un elicottero del 118 attrezzato per il volo notturno.

I vigili del fuoco hanno con difficoltà estratto il ragazzo i ragazzi delle lamiere e li hanno consegnati alle cure dei sanitari che dopo averli stabilizzati li hanno trasportati in ospedale con le ambulanze e con l’elicottero. Per tutti e quattro il codice di emergenza è stato quello rosso. Uno è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda, due due al San Gerardo di Monza e un altro al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano. Una quinta persona, che non era sull’auto, è stata portata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo.

Dei rilievi sulla dinamica dell’incidente stradale si occupano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, ma già la posizione dell’incidente e i danni procurati raccontano una storia. Per colpire in quel modo la recinzione la macchina poteva venire solo da Magenta e, nel decidere di svoltare e prendere il bivio verso Corbetta e Castellazzo, l’autista deve aver verso il controllo dell’auto. Forse ha visto troppo tardi la strada e ha tentato di svoltare in ritardo e a una velocità troppo sostenuta per poter riuscire a mantenere lato nel sulla carreggiata. La causa di questi incidenti così tremendi è sempre la velocità troppo alta per le curve che si affrontano.