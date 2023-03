Davide Dax Cesare. Il corteo degli antagonisti per i 20 anni dalla morte e le farse per rompere le balle

La manifestazione degli antagonisti e degli anarchici a Milano, in memoria della morte di Davide Dax Cesare, mi ha ispirato alcune riflessioni. Il risultato è piuttosto provocatorio. Leggetelo solo se avete la mente libera da pregiudizi. In caso contrario, è meglio evitare.

Pubblicità

Viviamo in un paese in cui il primo culto è quello dei morti e delle morti violente. 2 delle principali feste sono dedicate ai morti: il 1 novembre, tutti i Santi, e il 2 novembre, tutti i Morti. Sono due feste che ricordano Morti e Santi che il tempo e la mancanza di conoscenza della loro vita ha portato all’oblio. Ogni giorno dell’anno in Italia è dedicato a uno e più santi, la maggioranza dei quali sono persone morte in modo violento, ucciso da qualcuno nei modi più dolorosi e crudeli possibile.

Pubblicità

La loro morte è raffigurata in opere d’arte di tutti i genieri, ormai da millenni. Primis fra tutti la morte di Gesù Cristo, impossibile da dimenticare o sottostimare. Non è che mi dispiaccia. Come Cristiana non considero nessuno morto davvero.

Pubblicità

La provocazione

La storia stessa ci dice che gli antichi romani e gli antichi ebrei erano piuttosto infastiditi dal fatto che i primi Cristiani festeggiassero il venerdì santo, giorno della morte di Gesù, e poi la Pasqua, il giorno della sua Resurrezione. Guardandola da un punto di vista politico, i primi cristiani non si contentavano di far manifestazioni una volta all’anno, ma ricordano l’omicidio e la Resurrezione di Gesù ogni settimana.

Non hanno ancora smesso, dopo più di 2mila anni, e possiamo dire, sempre in un’ottica politica, che il loro modo di ricordare al mondo l’ingiustizia subita da Cristo è stato vincente e così facendo hanno ottenuto parecchie vittorie. Sempre senza violenza e spesso facendosi ammazzare a loro volta da chi infastidivano. Erano, e sono, esperti provocatori.

Pubblicità

Non ci basta ancora

Da noi i morti rischiano quasi più dei vivi. Qualunque morto, in Italia, rischia di dar vita a Fondazioni, raccolte fondi, gruppi Facebook, petizioni, e prese di posizione politiche. Dal rischio di dar vita a delle posizioni politiche non si salva nessuno ed è il peggior rischio che si può correre da morti. In nome del morto, che quasi sempre è stato particolarmente sfortunato ed è morto male, magari dopo aver fatto qualcosa poco carino, si dà vita a manifestazioni con scontri fisici, danni materiali, si creano feriti e qualche volta altri morti.

Altre volte ancora si dà vita a delle guerre che non finiscono mai. Come quella dei morti di destra e dei morti di sinistra, che viviamo da anni, e che si rifanno a sfortunate storie del passato.

La manifestazione per i 20 anni dalla morte di Davide Dax Cesare

Oggi Milano è stata messa in difficoltà a causa di un morto, Davide Cesare Dax, che ha dato vita ad una posizione politica. Non era uno stinco di santo, ma nemmeno una persona cattiva, ed è stato ucciso da altre persone che non erano stinchi di santo, ma nemmeno persone cattive. 3500 antagonisti si sono dati appuntamento a Milano, per creare il caos in suo nome per il ventesimo anniversario della sua morte.

A causa della manifestazione, il questore Giuseppe Petronzi nel pomeriggio ha dovuto organizzare un dispositivo di ordine pubblico, schierando Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, oltre che ambulanze e sanitari, per la gestione del corteo promosso da appartenenti alle realtà anarchiche e antagoniste. Dalle 13.30 circa, diversi gruppi, partendo dalle vie limitrofe, si sono recati in direzione di Piazzale Loreto quale punto di concentramento per l’inizio del corteo.

Pubblicità

I singoli gruppi sono stati costantemente monitorati dalle forze dell’Ordine, durante l’avvicinamento al punto del raduno in piazzale Loreto. I contingenti hanno assicurato la protezione delle arterie stradali che vanno verso il centro città ed il corteo si è, di conseguenza, incanalato su via Costa, andando verso la periferia della città.

Il dispositivo predisposto dalla Questura continuava a presidiare il corteo antagonista, che aveva raggiunto i 3500 manifestanti. Giunti all’altezza di via don Luigi Orione, le forze dell’ordine hanno dovuto effettuare alcune manovre strategiche per tutelare gli obiettivi sensibili che si trovavano lungo il percorso. Fra questi istituti di credito ed esercizi commerciali. I manifestanti nel nome di Dax si sono coperti la faccia, per non essere riconosciuti, e nascondendosi nel fumo dei fumogeni che i loro compagni avevano accesi, hanno imbrattato e danneggiato auto, le vetrine di un istituto bancario, e alcune pensiline dell’ATM. Autobus e altri mezzi di trasporto pubblici sono stati in ritardo per più 4 ore, in tutta l’area in cui hanno operato i manifestanti.

Povero Dax

in 20 anni Rozzano, come via Gola, non sono cambiate. Sono sempre posti in cui povertà e ricchezza, rabbia ed eccessi, delinquenza e onestà vivono porta a porta e si mischiano sul pianerottolo di casa. Io non so chi fosse Davide Dax Cesare, però sono cresciuta in un quartiere simile della periferia milanese in anni in cui si rischiava la pelle a seconda di chi incontravi e se al mattino avevi deciso di indossare un eschimo o un impermeabile.

Oggi i ragazzi non hanno questi problemi di moda, e c’è chi arriva a decidere giorno per giorno se essere maschio o femmina, non solo se mettere la gonna, i pantaloni, il giubbino della wrangler o il monclair. Beati loro e beata la loro libertà. E’ una cosa che nè quelli come me, nè quelli come Dax, avevamo. Dax è morto a causa del nome di un cane che non era nemmeno il suo. Riesco a capire come deve sentirsi, ad essere al centro di una posizione politica.

Se fosse capitato a me sarei frustrata. Mi darebbe molto fastidio che mi ricordassero con delle manifestazioni dove si verificano atti violenti, perchè quei cristiani cui hanno rotto l’auto e imbrattato la vetrina dei negozi, saranno poco disposti a pensare bene di me, e a ricordarmi nelle preghiere quando vanno in Chiesa a fare i provocatori di successo. Magari avrei bisogno, come tutti, di farmi ancora perdonare qualcosa e le loro preghiere potrebbero farmi comodo. Sono esageratamente provocatoria? Si, certo. E’ perchè ho avuto ottimi maestri. Consiglierei agli antagonisti di seguire gli stessi maestri. Sono vincenti.