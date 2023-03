Donna caduta nel pozzo profondo 3 metri. Estratta dai Vigili del Fuoco

Questo pomeriggio , alle 12 circa, una donna di 34 anni, dipendente dell’ Hospice e Residenza per disabili Villa Pelucca, in via Tommaso Campanella, a Sesto San Giovanni, è caduta in un pozzo profondo circa 3 metri. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Sesto e con la squadra SAF, speleologico alpino fluviale.

Sono vigili del fuoco esperti nei salvataggi in acqua e in spazi profondi e ristretti come le grotte, ma anche negli ambiti urbani dove ci sono pozzi e spazi particolarmente piccoli, angusti e pericolosi, come quello in cui è caduta la 34enne.

Dopo essere stata estratta dal pozzo la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e dall’ ATS che la hanno poi trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove è poi stata ricoverata. La sicurezza dei soccorsi è stata garantita dagli agenti della polizia di stato.