L’assessore di Regione Lombardia Guido Guidesi a Ossona per una visita all’eccellenza lombarda Foundry Ecocer

Ossona. Il mattino del 3 novembre, l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi e il consigliere regionale Curzio Trezzani,, nell’ambito delle visite programmate alle aziende Lombarde, hanno visitato la Foundry Ecocer, azienda leader in Europa per la produzione e la commercializzazione di prodotti e di ausiliari per fonderie di leghe non ferrosi e diretta da Maurizio Sala. La Foundry Ecocer ha diversi stabilimenti in Lombardia e quello di Ossona è in espansione. All’incontro era presente anche Maurizio Cattaneo, consigliere comunale di Corbetta, e Tito Cattaneo, dirigente della EnergySenze International.

Pubblicità

I due amministratori di Regione Lombardia sono stati ricevuti dal titolare della Foundry Ecoter, Maurizio Sala, che ha loro mostrato l’azienda, i cicli produttivi e l’innovativo granulato di metallo. Rispetto alla polvere di metallo, nel momento in cui è versato nei forni per le lavorazioni, il granulato ha una resa maggiore ed è senza dispersione. Questa forma del prodotto ha permesso all’azienda di abbattere del 20% la sospensione di polveri di metallo nell’aria dell’ambiente di lavoro e nell’atmosfera. Una scelta che si colloca nelle innovazioni legate al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente, insieme all’installazione di un impianto fotovoltaico da 40mila watt, a servizio dell’azienda, che entrerà in funzione nelle prossime settimane.

Pubblicità

Il posizionamento dell’impianto fotovoltaico

Un confronto con gli imprenditori

Durante la visita, l’assessore Guido Guidesi e il consigliere Curzio Trezzani hanno potuto ascoltare alcune delle necessità e delle problematiche che gli imprenditori devono affrontare e che chiedono che la politica risolva. La visita alle aziende permette un vis a vis, un contatto diretto fra chi amministra e chi organizza l’economia, crea lavoro e la produzione. Per un assessore allo sviluppo economico di una regione grande come la Lombardia queste iniziative sono necessarie per mappare il territorio ed organizzare il lavoro. Per questo motivo è necessario anche il contatto diretto con i consiglieri regionali di riferimento del territorio. Sono strategie di governo della Regione che si possono riassumere in 4 fasi: ascolto, individuazione delle strategie regionali, programmazione e attuazione.

Guido Guidesi è stato nominato assessore della giunta regionale di Attilio Fontana l’8 gennaio 2021, e gli sono state affidate le deleghe allo Sviluppo economico, con competenza su Industria, imprese e artigianato, Commercio, terziario e fiere, Export e Internazionalizzazione delle imprese.

Pubblicità

La visita alla Foundry Ecocer e una menzione alla Cooperativa del Sole

Maurizio Sala è un imprenditore molto conosciuto nel magentino anche per le sue attività sociali. E’ il presidente della Cooperativa del Sole, la cooperativa sociale che ha sede a Corbetta e che impiega persone diversamente abili. La cooperativa del Sole ha appena festeggiato i 40 anni di attività, si occupa di giardinaggio e di verde pubblico, e ha un negozio di verdura a chilometro zero.

E’ una iniziativa che ha permesso di dimostrare che l’economia può essere organizzata anche in modo inclusivo e andando al passo del più debole. Una delle iniziative che hanno messo la cooperativa del Sole al top di queste esperienze è la pubblicazione di un bilancio sociale, uno strumento che riassume quando fatto finora e la programmazione degli obiettivi futuri, applicando ancora una volta gli strumenti manageriali moderni all’ambito del lavoro inclusivo.