Cornaredo. Le indagini dei carabinieri sull’omicidio di via Varese

I Carabinieri hanno ricostruito, in linea di massima, quanto successo nella notte del 23 ottobre. Dalle prime indagini è risultato che l’uomo trovato moribondo, dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco, in un’auto poco lontano dalla rotonda tra via Varese e via della Repubblica, a Cornaredo, sarebbe stato colpito nei pressi del bar Agorà. Qui, alcuni testimoni hanno raccontato di una lite con una donna straniera.

Una chiamata alla centrale operativa del 112 aveva indirizzato i carabinieri sulla piazza del bar. Alcuni residenti avevano riferito di aver sentito dei colpi di arma da fuoco. I Carabinieri della stazione di Cornaredo erano arrivati sul posto alle 23,34, ma dopo una accurata perlustrazione non avevano trovato nessuno e nemmeno le prove che fosse avvenuta una sparatoria.

Nell’ allontanarsi avevano però incrociato l’auto ferma in mezzo alla carreggiata. All’interno c’era un pregiudicato marocchino di 45 anni, residente a Cornaredo. Era svenuto al posto di guida. Tra le mani stringeva un coltello a serramanico. I soccorritori del 118 hanno tentato la rianimazione mentre lo trasportavano in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano.

Qui, dopo qualche ora, ne è stata dichiarata la morte. In un primissimo tempo non erano stati notati i due piccoli forellini causati da un arma di piccolo calibro. Durante gli accertamenti in ospedale, i medici hanno visto i fori di entrata dei due proiettili che lo avevano colpito all’addome e al petto.

Probabilmente l’uomo dopo essere stato colpito, ancora cosciente, si era messo alla guida dell’auto per fuggire agli aggressori e andare in ospedale, ma aveva percorso solo un tratto di strada prima di svenire. Quando si è feriti al petto può succedere che l’aria che entra dalla ferita comprima i polmoni fino a causare il pneumotorace, non permettendo la respirazione, facendo collassare i polmoni e portando rapidamente alla morte.

La vittima era pregiudicata per spaccio. Nelle ultime ore i carabinieri stanno analizzando le immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire gli ultimi momenti di vita del 45enne e quelli che hanno portato alla sparatoria.