Milano, via Corelli. Si accoltellano di nuovo

Orami non fa neppur più notizia, tale è la frequenza con cui succedono fatti di sangue in via Corelli, a Milano. da quanto comunica Areu, anche questa notte, verso la 1.50, la centrale operativa del Nue 112 ha invato all’incirca all’altezza del numero 28, una ambulanza e delle volanti, per soccorrere un ragazzo di 21 anni, colpito da un’arma bianca, cioè o un coltello o qualche coccio di bottiglia rotta.

Lo hanno portato in codice verde al pronto soccorso del vicino ospedale di Niguarda. Sul posto sono intervenute, oltre ai soccorritori dell’ambulanza, le volanti della polizia di Stato.

La notizia è in aggiornamento, in attesa di avere altre notizie che possano essere di rilievo sul fatto di questa notte. In Fondo alla via Corelli, c’è il CIE, il centro espulsioni, o cara, che ha già sollevato molte polemiche per il numero considerevole di rivolte, fatti di sangue, e altre problematiche che creano gli ospiti. L’ultima volta che abbiamo parlato di quella zona è stato a causa di un inseguimento finito con l’annegamento di uno degli inseguiti ( irregolare e senza fisa dimora, già noto per vari reati) che si era buttato nel lago del parco Forlanini pur non sapendo nuotare.

