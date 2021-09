Patronale Cassinetta di Lugagnano

“Saranno festeggiamenti che impongono ancora qualche piccola rinuncia quest’anno, quale l’assenza dei fuochi d’artificio sul Naviglio, compensati però da un bellissimo spettacolo di bolle di sapone, cabaret, fisarmonica e rock’n’roll ed altra musica. Qualche attenzione in più per la sicurezza di tutti: sarà infatti necessario il Green Pass (o il tampone negativo) per accedere alla festa – spiega il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Michele Bona – Sarà l’occasione per riassaggiare il famoso risotto della nostra Proloco in collaborazione con l’Oratorio lungo la via Roma o farsi un panino e birra dagli Amici della Solidarietà in piazza Negri. E poi musica, sport, teatro e bancarelle, la presentazione del libro di Omar Cirulli ‘Il Morfo Blu’ e la proiezione del documentario del giornalista Stefano Galiberti ‘L’anno che ha cambiato la nostra vita'”.

Il programma

Gioved’ 9 settembre ore 21: Al centro Polifunzionale si terrà l’incontro dal titolo “Emergenza educativa” prima e dopo il Covid. Interviene il professor Michele Rabaiotti, direttore della Fondazione Guzzetti di Milano.

Sabato 11 settembre. Dalle 19 in piazza della Repubblica: la “Piazza dello Sport” con dimostrazioni e prove da parte delle diverse Associazioni Sportive del nostro territorio. Sempre dalle 19, in oratorio San Carlo, “Kinder park” con giochi, cartoni, frittelle e zucchero filato. Alle 19.30, in piazza Vittorio Veneto, “Rosa dei venti duo”: canzoni d’autore dai quattro angoli del mondo” con Susa Zamberlan (voce) e Simone del Baglivo (strumenti a corda, voce) a cura di Alessandro Centolanza. Alle 21 in piazza Negri: “Swing, blues, pop & rock” con la 33Miles Big Band; alla medesima ora nell’anfiteatro di Parco De Andrè musica Reggae con i Mystic Vibes. Alle 23, lungo la passeggiata dell’amore (lungo Naviglio): “The bubblues Rock show” con bolle di sapone, cabaret, musica fisarmonica e Rock’n’Roll, di/con Billy Bolla, Matteo Curatella “LeMat” e la supervisione di V. Dragano.

Domenica 12 settembre. Alle 16.30 lungo la passeggiata dell’amore (lugo Naviglio): “Il Morfo Blu” presentazione del romanzo di Omar Cirulli. Moderatore: Stefano Galimberti giornalista di TeleMilano-Pavia TV. Alle 16.30 all’arena del Parco De Andrè si terrà lo spettacolo teatrale per bambini: CAPPUCCETTO GAME, di e con Simona Lisco e Simone Mastrotisi. Alle 18.30 al centro Polifunzionale “L’anno che ha cambiato la nostra vita” presentazione del documentario realizzato da Stefano Galimberti, giornalista di TeleMilanoPavia TV (canale 89), con la collaborazione del CVPS Arluno. Alle 21.15 in piazza della Repubblica lo spettacolo “On the road” Life is a journey di Milo Scotton, liberamente ispirato al romanzo “On The Road” di J. Kerouac; spettacolo a cura della Compagnia Artemakia.

Lunedì 13 settembre. Alle 21 in piazza Negri il Corpo Musicale San Carlo terrà il cobcerto del centenario della sua fondazione. A seguire consegna del San Carlino, delle benemerenze e delle borse di studio.

Le mostre

Da sabato 11, dalle 20, a domenica 12 dalle 18: “La musica del borgo” – Il Corpo Musicale San Carlo, don Giuseppe Ravazzi e il monumento a San Carlo: un viaggio alla riscoperta delle tradizioni di Cassinetta di Lugagnano, a cura dei Volontari del Corpo Musicale San Carlo.

Prenotazione

Per tutti gli eventi di musica e teatro, totalmente gratuiti, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a: biblioteca@comune.cassinettadilugagnano.mi.it”

Il programma religioso

Mercoledì 8 alle 20.45 messa solenne nella festa di S. Maria Nascente. Giovedì 9 alle 21 “Emergenza educativa”: prima e dopo il Covid. Interviene il prof. Michele Rabaiotti, direttore della Fondazione Guzzetti di Milano. Venerdì 10 alle 18 in oratorio tornei di pallavolo per i ragazzi. Sabato 11 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 confessioni in chiesa. Domenica 12 alle 10.30 messa solenne nel 290° anniversario della consacrazione della Chiesa parrocchiale e alle 16 la celebrazione dei vespri della Natività di Maria e benedizione con la Reliquia. Sabato 11 e domenica 12, in oratorio, sarà allestita la “Pesca di Beneficenza”.

