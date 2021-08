Villa Burba: tra degrado ed esaltazione

La notizia dell‘iscrizione del giardino di villa Burba a Rho nel registro dei Giardini Storici non è passata inosservata. Per quanto si sia trattato di una bella iniziativa, che è piaciuta, segno che gli abitanti di Rho sono affezionati ai loro parchi e ne sono orgogliosi, sono arrivate alla nostra redazione diverse lamentele sullo stato in cui si trovano attualmente i giardini. Specialmente quello di villa Burba. Tutte le lamentele sono state corredate da fotografie e da video. Alcune di queste riguardano l’invasione di tartarughe. Animali carini e dolci, ma molto prolifici.

Le tartarughe di Villa Burba

Chi le ha abbandonate nello stagno, quando erano piccoline e stavano nell’acquario di casa, ha sicuramente salvato la loro vita, e anche quelle di centinaia di generazioni future di tartarughe che, nei giardini e nei parchi, non hanno rivali e possono riprodursi fino a diventare le vere padrone del giardino e delle strade circostanti. Mangiano erba. Arriverà il momento in cui andranno prese delle soluzioni drastiche e impopolari per contenerne il numero. Soluzioni che non piaceranno a nessuno.

Reportage dai giardini di villa Burba

Claudia Sacchi, candidata della lista civica Gente di Rho, mi ha inviato un piccolo reportage delle condizioni in cui si trova attualmente il giardino di villa Burba. Sono fotografie che lasciano perplessi. Non è così che si immagina un giardino storico appena entrato nel ReGiS. Lo si pensa curato e con le atmosfere del 1800 intatte, con cespugli di ortensie e rose, e pergolati di glicini rigogliosi, con ninfee nei laghetti e negli stagni, e soprattutto ordinatissimo. A villa Burba i muri, invece di essere decorati da pergolati, sono ricoperti di scritte a pennarello nero con le frasi dei ragazzini che hanno affidato ai muri anneriti perle di saggezza piene di errori ortografici e diverse parolacce scritte con ortografia perfetta.

Mancano poche settimane di campagna elettorale alle elezioni amministrative. Davvero troppo poco tempo per rimediare, da parte dell’amministrazione uscente, ed è impossibile pensare che la manutenzione che si sarebbe dovuta effettuare negli ultimi 5 anni, sia fatta nei prossimi giorni. Claudia Sacchi infatti commenta lo stato di villa Burba e della vasca quadrata: “Questo è lo stato di Villa Burba….In questa vasca c’erano acqua, luci e pesciolini…guarda come è ridotta ed è così da tempo! Se si liberano pesciolini nello stagno, che potrebbero servire contenere naturalmente il numero delle uova di tartaruga che si schiudono, li si ritroverà asfissiati tanto lo stagno è senza ossigeno e invivibile.”

Parco di villa Bormida al quartiere San Martino

La discussione intorno a villa Burba ha portato anche al commento dello stato del parco di villa Bormida, al quartiere San martino. In questo caso Claudia Sacchi mi ha girato alcuni video, senza commenti. ” A che servono i commenti? Le immagini parlano da sole. ” mi ha detto. E io rispetto questo punto di vista e pubblico i video che mi ha mandato. Ci sono i resti di barbecue organizzati senza permessi e che promettono il ritorno al prossimo week end, panchine spostate e rotte, buche, staccionate divelte, e tanta sporcizia.

Villa Bormida, quartiere San San Maritino, Rho.