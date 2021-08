Vendevano i green pass su telegramm

La Polizia Postale di Roma, Milano e Bari alle 7 questa mattina delle perquisizioni nei confronti degli amministratori i 32 canali di telegram, la nota app di messaggistica istantanea, perché sospettati di vendere on-line falsi Green pass.

Promozioni

Dopo un messaggio pubblico in cui si si pubblicizzava Un modo semplice per avere il Green pass nella messaggistica privata venivano inviati messaggi che somigliavano vagamente a quello che pubblico qui: ” Ciao Ecco come devi fare. ci fornisci il tuo nome cognome residenza codice fiscale data di nascita e una dottoressa compilerà il certificato vaccinale e tu per lo stato risulterai vaccinato e quindi avrai il Green pass”.

Promozioni

Già da queste parole si dovrebbe capire che si trattava di una truffa. Infatti il Green pass non è altro che il certificato di vaccinazione emesso dopo che qualcuno ti ha vaccinato. Quindi ci vuole un appuntamento per la vaccinazione alla ASL, l’indicazione della hub in cui ci si va a vaccinare, ci si deve presentare e vaccinarsi. Sì infatti è indicato anche il numero identificativo del vaccino che si è avuto. Nel caso in cui si è stati vaccinati, ovviamente.

Promozioni

Anche chi è guarito dal Covid ha il Green pass

Non so non sono soli vaccinati che hanno il certificato verde, ma anche chi è guarito dal covid. Nel suo ci sarà la data in cui è risultato positivo, quella è il cui è stato dichiarato guarito, e come tutti gli altri la scadenza minima, precauzionale, di validità. Il Green pass anche concesso a tutte le persone che hanno malattie che sconsigliano la vaccinazione, in questo caso è il medico famiglia che inserisce nel sistema le sue considerazioni con la motivazione per cui è richiesto il Green pass, senza che la persona sia stata vaccinata.

Promozioni

Quello vero lo hanno quasi tutti

Non era difficile immaginare che qualcuno avrebbe provato immediatamente a vendere dei Green pass falsi. Il caos creato da lei regole assurde emesse dal governo in merito al certificato di vaccinazione hanno secondo me alimentato l’idea che ti potessi aprire un mercato di Green pass. però secondo le notizie date dallo stesso governo sono stati scaricati da sistema elettronico, più di 50 milioni di certificati Green pass veri.

Considerando che in Italia siamo circa 65 milioni, e che i bambini sotto i 12 anni non sono obbligati ad essere vaccinati mi pare ovvio che immunità di gregge Per quanto riguarda il covid-19 sia stata ampiamente raggiunta e che il covid 19 d’ora in poi sarà declassato a una forma di influenza un po’ più bastarda delle altre.

Promozioni