Tragedia a Gerenzago. 51enne muore in un incidente stradale

Pochi minuti prima dell’1 di notte, di domenica 8 agosto, la chiamata al 118. AREU, l’agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato in via Inverno 3 Ambulanze e un’automedica per quello che ha classificato come ribaltamento auto.

Il fatto è successo nella località vicina al castello e sono state coinvolte 2 persone tra cui il 51enne che è deceduto sul posto.

Sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Pavia.

