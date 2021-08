Auto rubata in fiamme. Rosate

Il 7 agosto 2021, decorse ore notturne, in Rosate, in area rurale, i Carabinieri della omonima Stazione, su richiesta dei vigili del fuoco, intervenivano in area rurale medesimo Comune, dove interno canale di irrigazione veniva rinvenuta autovettura in fiamme.

Promozioni

L’autovettura, di proprietà di uno straniero di anni 40 circa, non era rubata ed è andata completamente distrutta dalle fiamme. Probabile azione dolosa. Indagini in corso.

Promozioni