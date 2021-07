Tentato omicidio di Melzo. Arrestati 2 giovanissimi

I due arrestati sono stati poi portati, e ora sono quindi detenuti, uno alla casa circondariale di Sanremo (Imperia) e l’altro all’Istituto Penale Minorile di Genova. In attesa di essere interrogati.

I carabinieri della compagnia di Pioltello hanno raccolto, nelle ultime 24ore molti indizi a carico dei due ragazzi, tramite l’ascolto dei testimoni, la visione delle telecamere, foto riconoscimenti e altre attività tecniche, sono stati in grado di identificarli e ricercarli attivamente sin da poco dopo il tentato omicidio.

Durante la notte i carabinieri sono andati Ventimiglia per eseguire i 2 ordini di fermo di indiziato di delitto, uno emesso dalla procura ordinaria e l’altro dalla procura per i minorenni di Milano .

2 arresti in relazione al tentato omicidio di Melzo . 2 ragazzi sono stati fermati ieri pomeriggio, sulla banchina ferroviaria della stazione di Ventimiglia (Imperia), mentre tentavano di prendere un treno diretto in Francia. I sospettati di aver tentato di uccidere ieri il 19enne di Melzo sono giovanissimi. Uno è un minorenne, 16 anni, di Pioltello e l’altro appena 18enne, di Melzo.

