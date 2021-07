Melzo. 20enne massacrato di coltellate e botte

Melzo. la scorsa notte, poco prima della 23, in via Ippolito Nievo un 20enne italiano è stato aggredito, picchiato e ferito a coltellate da alcuni sconosciuti che ora i carabinieri stanno ricercando attivamente.

Cosa è successo a Melzo la scorsa notte

Il racconto dei fatti è dei carabinieri. Dopo la segnalazione al “112 NUE” alle 22.59 del 26 luglio, da parte di soccorritori del 118 che chiedevano l’intervento delle forze dell’ordine, i Carabinieri della Stazione di Melzo e quelli della Sezione Operativa della Compagnia di Pioltello sono intervenuti in via Ippolito Nievo. Qui i soccorritori della Croce Bianca si Cassina de Pecchi avevano soccorso un ragazzo di appena 20 anni che aveva 7 ferite lacero contuse. Era stato colpito alle gambe, alle braccia, all’addome e al torace.

Sul posto sono state inviate anche un’auto medica e un mezzo per al rianimazione di emergenza. I soccorritori hanno portato il 20enne in codice rosso all’ospedale San Raffaele a Milano. Attualmente è ricoverato nel nosocomio milanese in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico di emergenza.

Sul posto in cui è stato trovato il giovanissimo, i carabinieri hanno sequestrato un coltello da cucina con la lama lunga 13 cm. Ora stanno rilevano le eventuali impronte digitali. Da quanto hanno raccontato alcuni testimoni , il giovane era in compagnia di 3 amici all’esterno del market h24 per la vendita automatica di bevande all’angolo fra viale Giavazzi e via Montegrappa.

Improvvisamente è stato avvicinato da 2 giovani con il volto coperto da un cappuccio, che improvvisamente hanno iniziato ad aggredirlo a calci e pugni. Il giovane è scappato, ma gli aggressori lo hanno inseguito per tutta la via Montegrappa, dove uno dei due lo ha colpito con 7 coltellate, poco lontano dal sottopasso che la collega con via Ippolito Nievo. Poi ambedue gli aggressori sono fuggiti, prima che arrivassero i soccorsi.

I due aggressori sono tuttora irreperibili, ma i carabinieri li stanno cercando attivamente. Sono anche in corso altre indagini per definire l’esatta ricostruzione della vicenda.