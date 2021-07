Lite nella notte a Magenta: 2 in ospedale

Il tutto è avvenuto una manciata di minuti dopo la mezzanotte, in via Luigi Galvani (una via trasversale a viale Piemonte che costeggia la ferrovia, nel quartiere Nord di Magenta). Coinvolti un giovane di 23 anni e uno di 24 anni.

In poco tempo dalle parole si è passati alle mani e quindi alla lite con calci e pugni. E’ stato allertato il 118 e i Carabinieri di Abbiategrasso. Sul posto sono state inviate la Croce Bianca di Magenta e quella dei volontari di Arluno.

I due giovani sono stati trasferiti uno all’ospedale di Magenta e uno a quello di Legnano. Il caso mette in evidenza ancora una volta il problema della sicurezza in una città come quella di Magenta in cui episodi di questo genere si stanno susseguendo di settimana in settimana.