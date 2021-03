Bando per le reti anti Popillia japonica. Piemonte in difesa dei Vivai

Parte in Piemonte la guerra alla Popillia japonica, l’insetto giapponese che distrugge soprattutto le culture da vivaio. Dal 1° aprile le aziende agricole del Piemonte possono partecipare al bando regionale della misura 5.1.1. del PsrPiemonte 2014-2020 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”, per richiedere contributi per l’acquisto di reti anti insetto e dispositivi analoghi finalizzati a contrastare la diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora glabripennis, gli organismi nocivi che colpiscono i vivai del Piemonte. Il bando ha una dotazione finanziaria di 387mila euro e scade il 3 maggio 2021.

Alessandra Gornati 142 Articoli

Mi piace leggere, mi piace scrivere, ma amo la privacy. Vivo in un piccolo Comune, e questo mi condiziona. Si potrebbe dire che amo parlare di quello che capita agli altri, ma se parlano di me, mi sembra di mettermi in mostra e sono in imbarazzo. Pensa a me come ad una donna timida e invisibile, senza misteri ma molto ricca nell'anima. Quello che do al mondo, lo do con le mie parole.