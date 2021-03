Caduto nel canale d’irrigazione finisce in ospedale

Inveruno. Ieri sera intorno alle 18:45, un uomo di 42 anni è caduto nel canale secondario del Villoresi, che passa sotto via Marcora, per fortuna ancora senza acqua. Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Inveruno. Un intervento necessario a causa della tombinatura che passa sotto la strada e che ha un salto piuttosto alto

Pubblicità

Dopo averlo salvato, infatti, i Vigili del fuoco lo hanno affidato alle cure dei soccorritori Volontari di Arluno che lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice giallo. Sul posto anche un’auto medica dell’Ats di Milano. Infatti la commozione da trauma cranico, in questi casi, è un pericolo da tenere in alta considerazione.

Pubblicità

I rilievi dell’incidente sono affidati alla polizia locale di Inveruno, presente sul posto durante i soccorsi