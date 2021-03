Incidente ad Inveruno. Muore Marco Selmo, agente della polizia locale di Inveruno

Inveruno. Questa mattina verso le 7.30 l”agente della polizia locale Marco Selmo, 52 anni, è morto in un incidente con un’auto a Inveruno all’incrocio tra viale Lombardia con via Lazzaretto. Stava recandosi al lavoro, al comando della polizia locale di Inveruno, in moto e veniva da Furato, dove vive. Lascia la moglie e due figli.

L’incidente è avvenuto poco distante dal Comando dei Vigili del Fuoco di Inveruno. Sono stati i primi ad intervenire. Sul posto si sono recati subito i soccorritori e le ambulanze della Croce Azzurra di Busto Arsizio, un mezzo di soccorso con l’ unità di rianimazione e un’automedica dell’ospedale di Magenta, ma per Marco Selmo non è stato possibile fare nulla. Era deceduto sul colpo. Le operazioni sono state lunghe e via Lombardia è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi in sicurezza.

Dei rilievi dell’incidente si sono occupati i carabinieri. I colleghi di Marco Selmo, gli agenti di polizia locale di Inveruno, erano sul posto perchè sono stati chiamati per l’incidente prima di sapere che la vittima era il loro collega.