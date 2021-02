Borgosesia. Il Sindaco Tiramani: “fermezza con i sozzoni”

Vercelli. Borgosesia ha un problema di abbandono rifiuti. Individuati i colpevoli l’amministrazione è passata al contrattacco individuando alcune strategie per far cessare il cattivo comportamento. Ne parla il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani.

Ci Sono ragazzini che nel fine settimana abbandonano incarti, bottiglie e spazzatura intorno al monumento in ricordo dei Caduti, al centro dei giardini pubblici, e altri che addirittura si spingono ad urinare negli angoli dello spazio verde, dove le mamme portano i bimbi a giocare. E ancora: adolescenti che si assembrano davanti ai locali, il sabato pomeriggio, con la mascherina abbassata.

A Borgosesia sono tante le segnalazioni di cittadini preoccupati, ed il Sindaco Paolo Tiramani ha deciso di intervenire. “Si è passato il segno questo malcostume è intollerabile, tanti cittadini ci hanno segnalato quanto accade ai giardini, e disponiamo anche di scatti molto eloquenti relativi a quest’ultimo fine settimana: ora i Carabinieri e la Polizia Municipale, su mia esplicita richiesta, stanno visionando tutte le immagini delle telecamere installate dal Comune per individuare i responsabili dello scempio compiuto, e verranno puniti a termine di legge. E’ intollerabile che ci si comporti senza alcun rispetto del luogo pubblico, che tutti i borgosesiani hanno il diritto di poter frequentare in sicurezza”.

I controlli si estenderanno anche alle aree esterne ai locali pubblici della città, dove purtroppo nel fine settimana si verificano ormai costantemente assembramenti rischiosi per il diffondersi della pandemia: “In città abbiamo valori molto incoraggianti. I positivi sono al momento lo 0,33% (contro una media nazionale del 5% circa) e dobbiamo evitare in tutti i modi che questa percentuale si alzi. È dunque irresponsabile il comportamento di coloro che si assembrano davanti ai bar, ed anche degli esercenti che consentono che questo avvenga: avviso dunque tutti nei fine settimana verranno potenziati i controlli ed affronteremo il problema con ordinanze specifiche: saremo duri e severi, non certo per spirito di vessazione verso i giovani, ma per il bene dell’intera popolazione”.