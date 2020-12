Incendio scuola Pisacane. Sopralluogo dei tecnici comunali

Milano. La notte tra il 28 e il 29 dicembre la scuola di via Pisacane, sede dell’istituto omnicomprensivo Pisacane Poerio ha preso fuoco. Un primo sopralluogo dei vigili del fuoco aveva dichiarato inagibile l’edificio. Questa mattina si è svolto il sopralluogo dei tecnici comunali e di MM. Lo scopo era controllare lo stato dei luoghi. Sono stati accompagnati dalla preside e dall’assessore all’Edilizia Scolastica Paolo Limonta.

Alla conclusione del sopralluogo il Comune di Milano ha quindi fatto sapere che nessuna aula e nessuno spazio adibito alla didattica è stato coinvolto dall’incendio. Nel comunicato diffuso si dice anche che durante l’incendio sono stati gravemente compromessi due uffici della segreteria e una parte di corridoio attiguo, ma fortunatamente la zona si potrà facilmente isolare e che nei prossimi giorni saranno effettuate tutte le verifiche statiche nelle zone interessate dall’incendio per capire l’entità del danno.

L’amministrazione comunale di ha detto anche che sono già stati presi i contatti per la pulizia di tutte le aule non toccate dall’incendio, ma che sono state invase da fumo e fuliggine e che sarà necessario qualche giorno per capire quando sarà possibile il ritorno a scuola in sicurezza.

Poi un chiarimento dell’assessore all’istruzione Limonta “L’incendio è un brutto colpo per la scuola ma può contare sul sostegno dell’Amministrazione comunale che si è immediatamente attivata, così come su quello della dirigente scolastica e dei docenti che già oggi erano a scuola per dare il loro contributo alla sistemazione degli spazi. L’obiettivo primario è ovviamente garantire il rientro delle bambine e dei bambini nel più breve tempo possibile”.

Quindi i bambini difficilmente rientreranno a scuola alla ripresa delle lezioni

Non è difficile comprendere, quindi che i danni dell’incendio sono stati pesanti e che non è garantito il rientro dei bambini per la data di ripresa delle lezioni. Rimane da chiarire, perlomeno a noi giornalisti cosa può aver causato l’incendio di una scuola in tempo di vacanze. Non che sia difficile immaginarlo. La segreteria di una scuola è piena di carta, e basta aver dimenticato acceso un qualsiasi apparecchio elettrico perchè si possa scatenare il fuoco.