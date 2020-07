Gorgonzola. Incidente mortale sulla statale 11

Gorgonzola. Incidente mortale questa notte verso le 2 sulla statale 11, all’altezza di Gorgonzola. 2 giovani di 28 anni sono morti, e un 24enne è rimasto ferito.

Un rumeno 28enne residente a Gorgonzola ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con un Ford Transi che proveniva in direzione opposta. Alla guida c’era un uomo di 24 anni italiano residente a Basiano. L’autista della Ford Fiesta e il passeggero, un rumeno di 28 anni residente a Cassina de’ Pecchi, sono morti sul colpo. Il giovane italiano rimasto invece ferito e si trova ora all’ospedale San Raffaele dove è stato portato in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato l’incidente mortale.

I Carabinieri della stazione di Gorgonzola e quelli del nucleo radiomobile di Cassano d’Adda, intervenuti sul posto, si stanno occupando dei rilievi relativi all’ incidente. Purtroppo nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare a comprendere cosa è successo. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

