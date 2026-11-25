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Nuovi controlli straordinari delle forze dell’ordine a Milano, nel quartiere di Quarto Oggiaro, dove nella serata di martedì 24 novembre sono state identificate 270 persone. Al servizio ad alto impatto, disposto nell’ambito delle attività programmate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. I controlli si sono concentrati nelle zone maggiormente interessate dalle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dallo spaccio di stupefacenti e dai reati predatori, anche commessi da giovani.

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Sono stati controllati 59 veicoli e 7 esercizi commerciali. Numerose le sanzioni per violazioni del Codice della strada, mentre alcuni titolari delle attività commerciali sono stati sanzionati per diverse irregolarità. Quattro cittadini stranieri sono stati accompagnati negli uffici della Questura per accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale. Le forze dell’ordine hanno inoltre sequestrato rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo, di cui la Prefettura non ha precisato il peso.

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Il prefetto Claudio Sgaraglia ha commentato l’operazione con queste parole: “La sicurezza delle periferie costituisce una priorità dell’azione portata avanti sul territorio metropolitano. Attraverso la sistematica programmazione di servizi mirati si intende assicurare una presenza sempre più incisiva delle istituzioni nei quartieri maggiormente esposti a fenomeni di illegalità. L’obiettivo è consolidare nel tempo le condizioni di sicurezza e vivibilità di questi territori, rafforzando la fiducia dei cittadini nell’azione dello Stato.”

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Le operazioni e le soluzioni definitive

Sicuramente sono operazioni che permettono alle persone di vedere fisicamente il lavoro delle forze dell’ordine, e queste manovre di controllo, che si possono anche definire a rete da pesca, permettono qualche volta di trovare anche pesci grossi. Però, proprio per la loro alta visibilità, non fanno mai grandi risultati ma si limitano a pescare i piccoli pesciolini e a tenere lontano, almeno per una sera, i problemi più grandi. Le iniziative che hanno avuto più successo da quanto dicono i cittadini stessi delle zone più degradate, sono i presidi fissi che, senza muovere un dito, riescono a tener lontano i problemi e a garantire la sicurezza. Purtroppo, e questo vale un po’ per tutte le aree degradate anche quelle dei paesi degli hinterland, senza interventi a carattere risolutivo e su grandi porzioni di territorio i problemi sono destinati a ritornare non appena la pressione delle forze dell’ordine diminuisce.

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