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I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Nassim Imad Mahboub, ucciso nei boschi tra Busto Garolfo e Casorezzo, divulgati il 24 novembre, rafforzano la pista dello scontro armato tra gruppi di spacciatori. Un solo proiettile ha raggiunto alla testa il Mahboub, il marocchino di 30 anni, residente in provincia di Bergamo, il cui corpo è stato trovato nella serata di domenica 15 novembre nella zona delle cave di Casorezzo, nel Parco del Roccolo. Il colpo d’arma da fuoco non è stato esploso a bruciapelo, ma da una certa distanza. Anche l’inclinazione del foro d’ingresso del proiettile sarebbe compatibile con l’ipotesi che l’uomo fosse in movimento, forse nel tentativo di fuggire o di inseguire qualcuno.

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Armati come se dovessero conquistare il nostro paese

Non è ancora stata identificata con certezza l’arma utilizzata per uccidere il marocchino né da quale distanza abbiano sparato, ma il proiettile estratto dal cranio era un calibro 7,62, compatibile con quelli specifici per l’AK47, il Kalashnikov, vecchia arma da guerra sovietica che ha un tiro efficace tra i 300 e i 400 metri, e può ancora uccidere a piú di 2 km di distanza.

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Le prime risultanze dell’esame autoptico confermano quindi la ricostruzione dello scontro armato che avevamo descritto nel nostro articolo del 16 novembre e approfondito il 19 novembre, dopo l’identificazione della vittima. Le testimonianze raccolte tra gli agricoltori della zona avevano inoltre evidenziato come, dopo l’intervento dei Carabinieri, si fossero svuotati sia l’accampamento nei boschi dietro la cava di Casorezzo sia i bivacchi presenti a poca distanza dalle case e dalle piste ciclabili verso Busto Garolfo e Parabiago, nella zona del Pioppeto, tra Casorezzo e Villapia. Gli ulteriori accertamenti balistici potranno contribuire a chiarire la dinamica dell’omicidio ed eventuali collegamenti con gli altri episodi di violenza registrati recentemente nei boschi dell’Alto Milanese e nelle strade che li circondano, fra Arluno e verso Ossona. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

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