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Una telefonata minacciosa a bordo di un treno diretto a Milano ha portato la Polizia ferroviaria ad arrestare un uomo di 44 anni per atti persecutori. A far scattare gli accertamenti è stato un appartenente alle forze dell’ordine, libero dal servizio, che viaggiava sullo stesso convoglio ad alta velocità. L’uomo aveva attirato la sua attenzione per il comportamento agitato e per le minacce rivolte, parlando al telefono a una donna. La Polfer di Milano, in collaborazione con quella della Toscana, ha ricostruito una serie di episodi ai danni dell’ex compagna del 44enne. Contattata dagli investigatori, la donna ha raccontato di essere da tempo perseguitata da telefonate, messaggi e intimidazioni e ha riferito anche episodi di violenza durante la relazione.

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Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nello zaino dell’uomo un coltello a serramanico, che hanno sequestrato. Negli uffici della Polizia ferroviaria di Milano Centrale sono stati esaminati anche messaggi, registrazioni audio e altri elementi consegnati dalla donna. Al termine degli accertamenti il 44enne è stato arrestato e portato a San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Questura ha reso noto il caso nella serata del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, senza peró dare altri particolari, che potrebbero svelare l’identità della vittima.

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