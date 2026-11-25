Letture: 2.588

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello sul tentato omicidio avvenuto nel quartiere Satellite all’inizio di ottobre hanno portato all’arresto del presunto responsabile in Francia. La notizia è stata diffusa dal Comando provinciale dei Carabinieri di Milano il 24 novembre. Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre 2026, i militari dell’Arma erano intervenuti in via Cimarosa, dove un 30enne peruviano era stato raggiunto alle spalle da due colpi di arma da fuoco. L’uomo, gravemente ferito, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, in imminente pericolo di vita.

Inserzioni

Attraverso l’esame delle immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale, le attività tecniche di indagine e le testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’agguato. Secondo quanto emerso dalle indagini, all’origine del tentato omicidio ci sarebbero un’aggressione e una lite avvenute nella mattinata del 1° ottobre tra alcuni familiari della vittima e il presunto responsabile, un 30enne di origine cubana, già noto alle forze dell’ordine. Dopo la sparatoria, l’indagato sarebbe fuggito a bordo di un’automobile di grossa cilindrata, con l’aiuto di alcuni complici.

Inserzioni









Il 13 ottobre il Tribunale di Milano ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato in concorso e porto illegale di arma da sparo. L’uomo aveva però fatto perdere le proprie tracce e il 19 ottobre l’autorità giudiziaria milanese ha emesso un mandato di arresto europeo. Le ricerche dei Carabinieri di Pioltello hanno permesso di localizzarlo in Francia, dove nella serata del 3 novembre è stato arrestato dalla polizia francese. Attualmente si trova in carcere in Francia, in attesa del completamento delle procedure per la consegna all’autorità giudiziaria italiana. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: