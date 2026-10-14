Rischio climatico, infrastrutture italiane più esposte entro il 2050: Liguria la più critica

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Le infrastrutture italiane saranno sempre più esposte ai rischi legati al clima entro il 2050. È lo scenario tracciato dalla ricerca “Adattiva – Scenari di rischio climatico e resilienza infrastrutturale”, presentata il 13 ottobre alla Camera dei Deputati dalla climate tech Eoliann.

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Lo studio ha preso in esame 18 categorie di infrastrutture, tra cui reti elettriche, ferrovie, autostrade, aeroporti e telecomunicazioni, valutandone l’esposizione a sei diversi pericoli climatici, tra cui alluvioni, frane, vento estremo e incendi. L’analisi ha utilizzato la piattaforma Airis di Eoliann, che combina dati geospaziali, modelli fisici e intelligenza artificiale, confrontando la situazione del 2026 con una proiezione al 2050 basata su uno scenario climatico intermedio.

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🌧️ In quasi tre casi su quattro aumenta l’esposizione

Dall’incrocio tra le 18 categorie infrastrutturali e i sei pericoli sono state ottenute 108 combinazioni. Secondo la ricerca, in quasi tre casi su quattro aumenta, tra il 2026 e il 2050, la quota delle infrastrutture esposta ai livelli di pericolosità più elevati. L’esposizione diminuisce soltanto in dieci combinazioni e rimane invariata in 18.

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La Liguria emerge come la regione con le maggiori criticità nella proiezione al 2050: l’89,3% delle infrastrutture analizzate risulta esposto ad almeno due rischi climatici elevati, individuati nella pioggia estrema e nelle frane. Lo studio stima inoltre che, nello scenario analizzato, le frane potrebbero mettere fuori servizio il 67,6% delle linee elettriche ad alta tensione considerate e il 69,2% di quelle a media e bassa tensione. Alle alluvioni viene attribuito il 48% dei danni attesi sulle ferrovie, il 46,8% su autostrade e il 73% sugli aeroporti.

🏛️ Alla Camera il confronto sulla prevenzione

La ricerca è stata presentata durante un incontro promosso dal deputato Luca Squeri, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Associazione Infrastrutture Sostenibili e con il supporto tecnico-scientifico di World Energy Council Italia. Al confronto hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, della Protezione Civile e di aziende che gestiscono infrastrutture e reti.

Per Roberto Carnicelli, CEO e cofondatore di Eoliann, il punto è anticipare le conseguenze anziché limitarsi a reagire alle emergenze. La ricerca propone infatti il passaggio da un modello prevalentemente reattivo a uno “adattivo”, nel quale dati, pianificazione e investimenti vengono utilizzati per aumentare la capacità delle infrastrutture di resistere agli effetti del cambiamento climatico.

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