Affori, Milano, catturato latitante: stava cambiando il covo

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A Milano è finita ad Affori la latitanza di Claudio Privitera, ricercato dallo scorso luglio e già protagonista di diversi episodi di cronaca. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale lo hanno arrestato il 7 ottobre mentre usciva dal nascondiglio utilizzato nel quartiere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, stava preparandosi a lasciare Milano per spostarsi in Brianza. Al momento della cattura aveva con sé circa 1.200 euro in contanti e le valigie pronte. Privitera deve scontare sei anni residui di pena per rapina aggravata: è questo il provvedimento che ha determinato la latitanza, e non la precedente vicenda della sparatoria alla Comasina.

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🏦 La rapina del 2015 alla banca di via Giusti

La condanna per rapina aggravata che ha portato all’ordine di carcerazione è legata alla rapina del 28 maggio 2015 alla filiale UniCredit di via Giusti, all’angolo con via Bramante, a Milano. Privitera e due complici erano entrati nella banca con il volto nascosto da bandane e barbe finte. Una passante si era accorta di quanto stava accadendo e aveva chiamato la Polizia. All’arrivo delle volanti i tre avevano tentato di fuggire da un’uscita secondaria verso il cortile del palazzo adiacente. Un agente aveva esploso un colpo in aria e i poliziotti erano riusciti a rintracciare e arrestare tutti e tre. Privitera era stato trovato nel cortile dietro la banca. Per quella vicenda è arrivata la condanna per la quale deve ora scontare sei anni residui di pena.

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🚔 A luglio la fuga dopo l’intervento della Polizia

Pochi mesi fa Privitera era riuscito a evitare un’altra cattura. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a luglio si trovava nell’abitazione della madre, dove sarebbe avvenuta un’aggressione ai danni della donna. È stato chiesto l’intervento del 112 e sul posto è arrivata la Polizia, ma l’uomo è riuscito ad allontanarsi prima di essere fermato. La latitanza è cosí iniziata fino all’individuazione del nascondiglio di Affori e all’intervento dei Carabinieri del 7 ottobre.

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🔫 La sparatoria del 2018 in piazza Gasparri

Il nome di Claudio Privitera era comparso ancora nelle cronache milanesi per la sparatoria dell’11 settembre 2018 in piazza Pietro Gasparri, alla Comasina. Secondo la ricostruzione dell’epoca, Privitera e Peter Mangani si erano affrontati a colpi di pistola in pieno giorno. Mangani avrebbe esploso dodici colpi e Privitera aveva risposto al fuoco. Nessuno era rimasto ferito, mentre alcuni proiettili avevano raggiunto veicoli parcheggiati. Privitera era stato successivamente arrestato dai Carabinieri. In quel momento era gia sotto custodi. Si trovava infatti aglimarresti domiciliari. Nel procedimento per quella vicenda era stato assolto dall’accusa di tentato omicidio per legittima difesa e condannato a un anno e mezzo per la detenzione di una pistola con matricola abrasa. La cattura di Affori chiude invece la latitanza legata alla pena residua per rapina aggravata.

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