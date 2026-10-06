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Mantova, moglie e figli aggrediti in casa: arrestato 52enne

Redazione CNNZ
Mantova,il marito tunisino voleva il sesso. Mantova, moglie e figli aggrediti in casa: arrestato 52enne - 06/10/2026
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Mantova, una ragazza di 16 anni ha chiamato la Centrale Operativa del 112 mentre il padre stava aggredendo la madre e minacciando anche i figli. L’uomo è stato arrestato. È accaduto nel pomeriggio di domenica 4 ottobre. Nell’abitazione sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, con il supporto di una volante della Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, all’arrivo dei militari il 52enne tunisino aveva ancora con sé un bastone e stava minacciando la moglie e i figli.

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Gli accertamenti, basati anche sulle testimonianze raccolte e su alcuni filmati, hanno portato a ricostruire una situazione di violenze che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe iniziata nel luglio scorso. Domenica l’uomo, dopo il rifiuto della moglie a un rapporto sessuale, l’avrebbe colpita con calci e pugni, mordendola inoltre a un braccio e utilizzando anche un bastone. I figli sarebbero intervenuti per difendere la madre e sarebbero stati a loro volta minacciati di morte.

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🚔 Madre e figli portati in ospedale

La donna, 44 anni, e i tre figli di 17, 16 e 14 anni sono stati accompagnati all’ospedale civile di Mantova. Alla 44enne sono state riscontrate contusioni alla spalla sinistra e alla gamba destra e graffi all’addome, con una prognosi di 15 giorni. I figli hanno riportato escoriazioni. Il 52enne è stato arrestato per le ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato alla Casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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