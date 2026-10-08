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Arconate, 58enne trovato morto nel Canale Villoresi: il corpo visto da una passante

Redazione CNNZ
arconate,Uomo trovato morto nel Villoresi. Arconate, 58enne trovato morto nel Canale Villoresi: il corpo visto da una passante - 08/10/2026
Vigili del fuoco, squadra Saf .Immagine di repertorio
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Ad Arconate i Vigili del fuoco di Milano hanno recuperato questa mattina il corpo senza vita di un uomo di 58 anni nelle acque del Canale Villoresi. A notare il corpo galleggiare, intorno alle 8.30 di giovedì 8 ottobre, è stata una passante, che ha immediatamente dato l’allarme facendo scattare l’intervento dei soccorsi. I Vigili del fuoco hanno raggiunto il punto segnalato e provveduto al triste recupero.

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Secondo le prime informazioni, il 58enne dalla sera precedente avrebbe fatto perdere le proprie tracce, suscitando la preoccupazione dei familiari. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del Croce Bianca di Magenta, un’auto medica, la polizia locale di Arconate e i carabinieri della compagnia di Legnano. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause della morte. Al momento non sono disponibili ulteriori elementi sulla dinamica.

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