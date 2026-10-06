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Suzzara, non si ferma all’alt con la moto da cross: denunciato 19enne

Redazione CNNZ
Suzzara,Non si ferma all'alt con la moto da cross. Suzzara, non si ferma all’alt con la moto da cross: denunciato 19enne - 06/10/2026
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Suzzara, un 19enne di Pegognaga è stato denunciato dopo essersi sottratto a un controllo dei Carabinieri mentre guidava una moto da cross priva di targa. Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Gonzaga, durante un servizio di controllo della circolazione a Suzzara, hanno intimato l’alt al conducente della motocicletta.Il motociclista, invece di fermarsi, si è allontanato.

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I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti e analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Gli elementi raccolti hanno consentito di risalire a un 19enne residente a Pegognaga, indicato come il presunto conducente della moto. Il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. La moto da cross è stata sequestrata e al 19enne è stata ritirata la patente. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità del giovane dovrà essere accertata nelle successive fasi giudiziarie.

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