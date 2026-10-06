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Luino, truffa telefonica a un 62enne: sequestrato conto con oltre 17mila euro

Redazione CNNZ
Luino,Truffa,Varese. Luino, truffa telefonica a un 62enne: sequestrato conto con oltre 17mila euro - 06/10/2026
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Luino, un 32enne campano è stato denunciato dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine su una truffa telefonica ai danni di un uomo di 62 anni. Secondo la ricostruzione investigativa, la vittima avrebbe ricevuto la telefonata di uno sconosciuto che si era presentato come operatore di una società privata attiva nei pagamenti digitali. L’interlocutore avrebbe segnalato falsi prelievi dal conto corrente del 62enne, creando una situazione di allarme e inducendolo a effettuare un bonifico di importo rilevante.

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Quando l’uomo ha capito di essere stato truffato ha denunciato l’accaduto. Gli accertamenti bancari svolti dai Carabinieri hanno consentito di individuare il conto sul quale era confluito il denaro. Il rapporto bancario è risultato intestato al 32enne denunciato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato eseguito il sequestro preventivo del conto, sul quale erano presenti oltre 17mila euro. La somma, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, è destinata alla successiva restituzione alla vittima. Il comunicato non indica l’importo esatto del bonifico disposto dal 62enne. La responsabilità completa dell’indagato, con eventuali aggravanti ed eventuali attenuanti, dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario.

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