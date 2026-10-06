Castano Primo, cervo intrappolato nel Canale Villoresi: salvato dai Vigili del fuoco

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Un cervo maschio di circa cinque anni è stato salvato questa mattina, 6 ottobre, dalle acque del Canale Villoresi a Castano Primo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. L’animale era rimasto intrappolato nel canale nei pressi di via Olimpiadi e non riusciva a mettersi in salvo autonomamente.

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🦌 I sommozzatori nel Villoresi per raggiungere il cervo

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori del Comando dei Vigili del fuoco di Milano, supportati da una squadra del Distaccamento Volontario di Inveruno. Le operazioni sono state particolarmente complesse: i soccorritori hanno raggiunto il cervo in acqua e sono riusciti a recuperarlo e a portarlo in salvo. Una volta concluso l’intervento, il mammifero è stato sottoposto alle visite veterinarie e quindi consegnato agli agenti della Polizia provinciale.

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