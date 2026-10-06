Bozzolo, deve scontare due anni per maltrattamenti: 41enne in carcere

Il provvedimento riguarda una condanna per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2022 e il 2024. Dopo le formalità il 41enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Mantova, dove dovrà espiare la pena. Il comunicato dei Carabinieri non indica la nazionalità dell’uomo e non fornisce ulteriori particolari sui fatti che hanno portato alla condanna.

Redazione CNNZ

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