Bozzolo, deve scontare due anni per maltrattamenti: 41enne in carcere
Bozzolo, un 41enne domiciliato nel comune è stato portato in carcere dai Carabinieri per scontare due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. I militari della Stazione di Bozzolo hanno eseguito nei giorni scorsi un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Palermo.
Il provvedimento riguarda una condanna per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2022 e il 2024. Dopo le formalità il 41enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Mantova, dove dovrà espiare la pena. Il comunicato dei Carabinieri non indica la nazionalità dell’uomo e non fornisce ulteriori particolari sui fatti che hanno portato alla condanna.