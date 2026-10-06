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Bozzolo, deve scontare due anni per maltrattamenti: 41enne in carcere

Redazione CNNZ
Maltrattamenti. Bozzolo, deve scontare due anni per maltrattamenti: 41enne in carcere - 06/10/2026
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Bozzolo, un 41enne domiciliato nel comune è stato portato in carcere dai Carabinieri per scontare due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. I militari della Stazione di Bozzolo hanno eseguito nei giorni scorsi un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Palermo.

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Il provvedimento riguarda una condanna per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2022 e il 2024. Dopo le formalità il 41enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Mantova, dove dovrà espiare la pena. Il comunicato dei Carabinieri non indica la nazionalità dell’uomo e non fornisce ulteriori particolari sui fatti che hanno portato alla condanna.

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