News Zoom

«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

Milano città metropolitanaCorbetta

Corbetta, 16enne in scooter ferito nello scontro con una BMW sulla SP227

Reda zione
corbetta,incidente. Corbetta, 16enne in scooter ferito nello scontro con una BMW sulla SP227 - 06/10/2026
Letture: 3.422

A Corbetta un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre in un incidente tra uno scooter e una BMW sulla SP227. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. La chiamata ai soccorsi è stata registrata alle 15.59. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: il 16enne che viaggiava sullo scooter e un 25enne a bordo della BMW. Quest’ultimo non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Inserzioni

🚁 Sul posto ambulanza ed elisoccorso da Bresso

Per soccorrere il ragazzo sono intervenuti un’ambulanza della Padana Emergenza di Milano e l’elisoccorso di Milano, decollato dalla base di Bresso. Il 16enne è stato quindi trasferito al Niguarda, dove è arrivato in codice giallo intorno alle 17.14. Le sue condizioni non risultano tali da indicare un immediato pericolo di vita, ma il ragazzo è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti e le cure necessarie. Il Niguarda è uno degli ospedali di riferimento per la traumatologia maggiore e dispone delle specialità necessarie per la valutazione dei pazienti coinvolti in incidenti con possibili traumi multipli.

Inserzioni

🚓 I rilievi alla Polizia Locale di Corbetta

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Corbetta, che si è occupata degli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Al momento non sono disponibili altre informazioni sulla dinamica dell’incidente tra lo scooter e la BMW.

Inserzioni
Inserzioni
Scegli CO Notizie tra le tue fonti preferite su Google
Se leggi spesso le nostre notizie, puoi indicare a Google che CO Notizie è una delle fonti di cui ti fidi. In questo modo potrai trovare più facilmente i nostri articoli tra le Notizie principali e nelle ricerche pertinenti.
Aggiungi CO Notizie alle tue fonti preferite
Il link apre direttamente la pagina ufficiale di Google dedicata alle Fonti preferite.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire