Corbetta, 16enne in scooter ferito nello scontro con una BMW sulla SP227

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A Corbetta un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre in un incidente tra uno scooter e una BMW sulla SP227. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. La chiamata ai soccorsi è stata registrata alle 15.59. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: il 16enne che viaggiava sullo scooter e un 25enne a bordo della BMW. Quest’ultimo non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

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🚁 Sul posto ambulanza ed elisoccorso da Bresso

Per soccorrere il ragazzo sono intervenuti un’ambulanza della Padana Emergenza di Milano e l’elisoccorso di Milano, decollato dalla base di Bresso. Il 16enne è stato quindi trasferito al Niguarda, dove è arrivato in codice giallo intorno alle 17.14. Le sue condizioni non risultano tali da indicare un immediato pericolo di vita, ma il ragazzo è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti e le cure necessarie. Il Niguarda è uno degli ospedali di riferimento per la traumatologia maggiore e dispone delle specialità necessarie per la valutazione dei pazienti coinvolti in incidenti con possibili traumi multipli.

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🚓 I rilievi alla Polizia Locale di Corbetta

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Corbetta, che si è occupata degli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Al momento non sono disponibili altre informazioni sulla dinamica dell’incidente tra lo scooter e la BMW.

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