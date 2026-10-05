Comuni Fioriti 2026, dal Monferrato un modello di verde urbano da replicare

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Dal Monferrato arriva un modello di verde urbano che punta a unire qualità della vita, adattamento climatico, turismo e partecipazione. È il messaggio emerso dal Meeting nazionale dei Comuni Fioriti 2026, promosso da Asproflor e ospitato dal 2 al 4 ottobre tra San Salvatore Monferrato e Terruggia. Alla tre giorni hanno partecipato oltre 200 persone tra amministratori, tecnici, professionisti e rappresentanti di Comuni provenienti da diverse regioni italiane. Il programma si è inserito nel percorso VerdECOmune Monferrato 2026, nato per valorizzare il verde pubblico come elemento di pianificazione e non soltanto come abbellimento.

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🌿 Verde urbano tra clima, acqua e biodiversità

Ad aprire il Meeting è stato il World Café “Il verde urbano che serve davvero”, organizzato al Parco Pineta di San Salvatore Monferrato. Il confronto si è concentrato su cinque temi: cambiamento climatico e gestione dell’acqua, costi del verde, biodiversità, partecipazione dei cittadini e rapporto tra spazi verdi e qualità della vita. Per il presidente di Asproflor Sergio Ferraro, essere oggi un Comune Fiorito significa integrare il verde nella progettazione urbana, creando più ombra, migliorando la gestione dell’acqua, favorendo la biodiversità e costruendo spazi pubblici capaci di migliorare la vita quotidiana. L’assessore regionale piemontese Paolo Bongioanni ha ricordato che il florovivaismo regionale genera circa 90 milioni di euro l’anno e coinvolge 1.188 aziende. Secondo Bongioanni, il progetto partito da 13 centri del Monferrato può diventare un modello replicabile anche in altri territori, collegando verde pubblico, biodiversità e turismo outdoor.

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🌸 I premi e il ruolo dei territori

La manifestazione ha assegnato oltre 20 riconoscimenti nell’ambito di Comuni Fioriti 2026. Anna Poma, rappresentante di Ceres, ha conquistato il titolo di Donna Comuni Fioriti 2026. A Daliana Petre di Alba è andato il riconoscimento “Donna Comune del Sorriso”, mentre Valentina Chimenti di Vignale Monferrato ha ricevuto il titolo “Donna Tradizione”. La giornata conclusiva a Terruggia ha previsto anche la consegna del Marchio di Qualità Comune Fiorito 2026, premi speciali e riconoscimenti alle esperienze più significative della rete. Pordenone e Rovereto hanno inoltre aderito al circuito. Sul piano internazionale, Piobesi Torinese ha conquistato nel 2026 la medaglia d’argento e lo School’s Award all’Entente Florale Europe. Nel 2027 la cerimonia europea tornerà inoltre in Italia, a Pomaretto, dopo quindici anni.

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🏥 Giardini terapeutici e salute

Nel corso del Meeting è stato affrontato anche il rapporto tra verde e salute. L’assessore regionale Federico Riboldi ha richiamato le esperienze dei giardini terapeutici realizzati con Asproflor all’ospedale Regina Margherita e al San Luigi, dove è presente anche una vigna terapeutica. L’obiettivo è creare spazi capaci di migliorare l’ambiente di lavoro degli operatori sanitari e offrire ai pazienti e ai familiari luoghi nei quali trovare sollievo e ridurre lo stress legato alla malattia e alle terapie. Per Asproflor, il risultato del Meeting è una rete più ampia e una visione del verde che tiene insieme ambiente, salute, accoglienza e identità dei territori.

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