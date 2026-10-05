Ossona, tentato furto in un ufficio: due uomini messi in fuga dalle telecamere

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A Ossona due uomini con il volto coperto hanno tentato di entrare in un ufficio di via Vittorio Veneto nella serata di domenica 5 ottobre. L’allarme ha avvisato direttamente il proprietario che li ha visti in diretta attraverso le telecamere e ha intimato loro di andarsene, a distanza, inducendoli ad allontanarsivelocemente. Durante la brevissima effrazione, non risulta sia stato rubato nulla. L’episodio è stato raccontato a CO Notizie direttamente dal proprietario dell’ufficio, che ha chiesto di rimanere anonimo per timore di possibili ripercussioni. La redazione ha inoltre potuto visionare alcune immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza. Le foto dei ladri, che non aggiungerebbero nulla alla notizia, sono già nelle mani dei carabinieri, che sono giunti sul posto in pochissimi minuti.

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🎥 Pochi minuti ripresi dalle telecamere

Secondo la testimonianza, i due sono entrati nell’area dell’ufficio alle 21.07 e si sono allontanati pochi attimi dopo, intorno alle 21.10. Hanno raggiunto il cortile passando dalla cinta della proprietà. Entrambi avevano guanti, il volto coperto e un abbigliamento molto simile: giubbotti bicolore dello stesso tipo, simili a indumenti da lavoro. Nelle immagini visionate dalla redazione si notano anche dispositivi che sembrano microfoni. Non è possibile stabilire se fossero collegati soltanto tra loro oppure con un eventuale complice rimasto all’esterno, ma è estremamente probabile che un terzo uomo li attendesse fuori, in auto e con il motore acceso.

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I due avevano il volto coperto da dei fazzoletti che lasciavano scoperta soltanto una piccola parte del volto. Tra gli elementi maggiormente visibili figuravano sopracciglia particolarmente folte e, per uno dei due uomini, quelli che sembrano essere capelli leggermente brizzolati nella zona delle tempie.

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🚔 Il proprietario seguito al telefono fino all’arrivo dei Carabinieri

Il proprietario ha raccontato di aver seguito gli spostamenti dei due attraverso le telecamere e di aver intimato loro di andarsene utilizzando il sistema audio dell’impianto. Nel frattempo si è diretto verso l’ufficio, restando assistito telefonicamente dai carabinieri. Intorno alle 21.20, riferisce ancora il testimone, sul posto erano presenti due pattuglie dei Carabinieri. «Volevo ringraziarli per la rapidità dell’intervento», ha spiegato alla redazione. L’uomo ha voluto raccontare l’episodio anche per richiamare l’attenzione sull’utilità dei sistemi di videosorveglianza, che in questo caso gli hanno consentito di accorgersi immediatamente della presenza degli intrusi che non sono stati colti in flagranza solo per un piccolissima manciata di attimi.

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