Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo

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Grande partecipazione questa mattina a Milano per la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Sul sagrato del Duomo, cittadini e turisti hanno affollato l’esposizione dedicata alle auto che hanno accompagnato decenni di storia della Polizia. Le vetture storiche sono diventate rapidamente una delle attrazioni della mattinata. Dalle Alfa Romeo che hanno segnato un’epoca alle “Pantere”, fino ai mezzi utilizzati dal Reparto Celere negli anni Settanta, il percorso davanti alla cattedrale ha richiamato adulti, bambini e numerosi turisti che si sono fermati per fotografie e ricordi.

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🚓 Le Pantere della Polizia davanti al Duomo

L’esposizione all’aperto ha accompagnato la giornata della sede milanese della celebrazione nazionale di San Michele Arcangelo. La cerimonia è cominciata in Duomo con la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Durante la celebrazione Delpini ha definito Milano «la città più bella del mondo» e il Duomo «la chiesa più bella», in un passaggio dal tono particolarmente affettuoso verso la città. Numerose le presenze istituzionali. In Duomo erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario Nicola Molteni, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Con loro il capo della Polizia Vittorio Pisani, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale e i vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

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🎵 Oltre 1.200 studenti alla Scala

La festa è proseguita al Teatro alla Scala, dove la Polizia di Stato ha incontrato oltre 1.200 studenti delle scuole superiori di Milano e provincia. Sicurezza stradale e ferroviaria, sicurezza informatica, bullismo e rispetto delle diversità sono stati al centro di giochi, quiz e momenti di confronto. La musica ha avuto un ruolo centrale con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi. Sul palco anche Noemi, Maria Agresta, Vittorio Grigolo e il violinista Alessandro Quarta, mentre tra gli ospiti è intervenuto anche l’attore Massimiliano Caiazzo.

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Nel corso della giornata il capo della Polizia Pisani ha inoltre nominato “Poliziotto ad honorem” Davide Simone Cavallo, rimasto gravemente ferito in un’aggressione a Milano nell’ottobre 2025 e successivamente protagonista di un gesto di perdono nei confronti dei suoi aggressori. Una celebrazione istituzionale, dunque, ma anche una giornata aperta alla città. E sul sagrato del Duomo sono state soprattutto le vecchie Pantere, circondate per ore dalla gente, a raccontare in immagini un pezzo della storia della Polizia italiana.

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