News Zoom

«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

MilanoDuomoEventi

Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo

Ilaria Maria Preti
san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026
Letture: 3.454

Grande partecipazione questa mattina a Milano per la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Sul sagrato del Duomo, cittadini e turisti hanno affollato l’esposizione dedicata alle auto che hanno accompagnato decenni di storia della Polizia. Le vetture storiche sono diventate rapidamente una delle attrazioni della mattinata. Dalle Alfa Romeo che hanno segnato un’epoca alle “Pantere”, fino ai mezzi utilizzati dal Reparto Celere negli anni Settanta, il percorso davanti alla cattedrale ha richiamato adulti, bambini e numerosi turisti che si sono fermati per fotografie e ricordi.

Inserzioni

🚓 Le Pantere della Polizia davanti al Duomo

  • san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026
  • san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026
  • san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026
  • san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026
  • san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026
  • san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026
  • san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026

L’esposizione all’aperto ha accompagnato la giornata della sede milanese della celebrazione nazionale di San Michele Arcangelo. La cerimonia è cominciata in Duomo con la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Durante la celebrazione Delpini ha definito Milano «la città più bella del mondo» e il Duomo «la chiesa più bella», in un passaggio dal tono particolarmente affettuoso verso la città. Numerose le presenze istituzionali. In Duomo erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario Nicola Molteni, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Con loro il capo della Polizia Vittorio Pisani, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale e i vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Inserzioni

🎵 Oltre 1.200 studenti alla Scala

san michele,Polizia di stato. Milano, San Michele Arcangelo: le auto storiche della Polizia conquistano piazza Duomo - 30/09/2026

La festa è proseguita al Teatro alla Scala, dove la Polizia di Stato ha incontrato oltre 1.200 studenti delle scuole superiori di Milano e provincia. Sicurezza stradale e ferroviaria, sicurezza informatica, bullismo e rispetto delle diversità sono stati al centro di giochi, quiz e momenti di confronto. La musica ha avuto un ruolo centrale con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi. Sul palco anche Noemi, Maria Agresta, Vittorio Grigolo e il violinista Alessandro Quarta, mentre tra gli ospiti è intervenuto anche l’attore Massimiliano Caiazzo.

Inserzioni

Nel corso della giornata il capo della Polizia Pisani ha inoltre nominato “Poliziotto ad honorem” Davide Simone Cavallo, rimasto gravemente ferito in un’aggressione a Milano nell’ottobre 2025 e successivamente protagonista di un gesto di perdono nei confronti dei suoi aggressori. Una celebrazione istituzionale, dunque, ma anche una giornata aperta alla città. E sul sagrato del Duomo sono state soprattutto le vecchie Pantere, circondate per ore dalla gente, a raccontare in immagini un pezzo della storia della Polizia italiana.

Inserzioni
Scegli CO Notizie tra le tue fonti preferite su Google
Se leggi spesso le nostre notizie, puoi indicare a Google che CO Notizie è una delle fonti di cui ti fidi. In questo modo potrai trovare più facilmente i nostri articoli tra le Notizie principali e nelle ricerche pertinenti.
Aggiungi CO Notizie alle tue fonti preferite
Il link apre direttamente la pagina ufficiale di Google dedicata alle Fonti preferite.
Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire