Abbiategrasso, fugge su un’auto rubata: arrestato 53enne

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Nella notte del 29 settembre ad Abbiategrasso i Carabinieri hanno arrestato un 53enne dopo una fuga nell’area tra via Fusè e via Fratelli Cervi. L’uomo, disoccupato e residente in città, è stato sorpreso dai militari della Sezione Radiomobile mentre si trovava a bordo di un’automobile rubata. Alla vista della pattuglia si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

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🚔 Via Fusè e via Fratelli Cervi, controlli rafforzati dei Carabinieri

L’intervento è avvenuto in un quartiere di edilizia popolare particolarmente monitorato dai Carabinieri dopo diversi episodi delittuosi. Nell’area vengono svolti servizi di controllo rafforzato. Dopo il fermo, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni personale, dell’auto e dell’abitazione del 53enne. Sono stati trovati diversi strumenti da scasso, decine di carte di pagamento, un apparato Telepass, numerosi documenti d’identità e tessere sanitarie intestati ad altre persone. Tutto il materiale è stato sequestrato. Gli uomini della squadra investigativa i dovranno ora accertarne l’origine, la provenienza e l’eventuale utilizzo in altri episodi. L’automobile recuperata è stata invece già restituita al legittimo proprietario.

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⚖️ Arresto convalidato, obbligo di presentazione in caserma

Purtroppo in questa bella operazione c’è una nota che stride. Infatti il 53enne è stato arrestato in flagranza per fuga pericolosa, porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso e ricettazione. Non vi sono dubbi sulla sua colpevolezza per questi reati. Peró, nel successivo processo con rito direttissimo, il giudice ha si convalidato l’arresto ma come pena ha disposto, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione in caserma due volte alla settimana. E cosí dopo aver messo a rischio la vita dei carabinieri e delle altre persone che si trovavano per strada, sarà ancora libero di rifarlo. Non promuovo il giustizialismo, ma non si può negare che una tale pena sia ridicola e sia la base per convincere certe persone che posso fare quel che vogliono senza timore di una punizione

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