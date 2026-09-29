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Lutto a Libero: è morto il vicedirettore Andrea Tempestini

Redazione CNNZ
. Lutto a Libero: è morto il vicedirettore Andrea Tempestini - 29/09/2026
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Andrea Tempestini, vicedirettore di Libero e responsabile dell’edizione digitale del quotidiano, è stato trovato morto lunedì sera. Il suo corpo è stato trovato nella cantina del palazzo in cui abitava a Milano, in zona Maciachini, dopo l’allarme lanciato dalla sorella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118. Le ricostruzioni e gli accertamenti dei carabinieri e della Sezione investigazioni scientifiche hanno stabilito che non vi era la presenza di altre persone e che si è trattato di un gesto volontario.

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Tempestini aveva 40 anni, si era laureato in Scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano e aveva frequentato l’Istituto per la Formazione al giornalismo di Urbino. Era a Libero dal 2010. Dopo le esperienze a Libero Mercato e al Sole 24 Ore, si era occupato del coordinamento del sito, di strategie SEO e podcast, seguendo soprattutto politica ed economia. Secondo quanto appreso in redazione stava attraversando una fase della sua vita personale complicata.

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La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.