Lutto a Libero: è morto il vicedirettore Andrea Tempestini

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Andrea Tempestini, vicedirettore di Libero e responsabile dell’edizione digitale del quotidiano, è stato trovato morto lunedì sera. Il suo corpo è stato trovato nella cantina del palazzo in cui abitava a Milano, in zona Maciachini, dopo l’allarme lanciato dalla sorella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118. Le ricostruzioni e gli accertamenti dei carabinieri e della Sezione investigazioni scientifiche hanno stabilito che non vi era la presenza di altre persone e che si è trattato di un gesto volontario.

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Tempestini aveva 40 anni, si era laureato in Scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano e aveva frequentato l’Istituto per la Formazione al giornalismo di Urbino. Era a Libero dal 2010. Dopo le esperienze a Libero Mercato e al Sole 24 Ore, si era occupato del coordinamento del sito, di strategie SEO e podcast, seguendo soprattutto politica ed economia. Secondo quanto appreso in redazione stava attraversando una fase della sua vita personale complicata.

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