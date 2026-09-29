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Rho, maratona di lettura a Villa Burba dedicata a Francesco d’Assisi

Redazione CNNZ
Rho,Maratona di lettura. Rho, maratona di lettura a Villa Burba dedicata a Francesco d’Assisi - 29/09/2026
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Domenica 4 ottobre Villa Burba a Rho ospiterà la sesta edizione della maratona di lettura “Con Francesco: letture senza tempo tra cielo e terra”. L’appuntamento è in corso Europa 291, dalle 15 alle 18, con partecipazione gratuita e prenotazione consigliata. L’edizione 2026 sarà dedicata a Francesco d’Assisi, nell’ambito delle iniziative organizzate per l’ottocentenario della sua morte. Le letture esploreranno alcuni dei temi che hanno caratterizzato la sua vita e il suo messaggio: natura, fratellanza, pace, gioia e resilienza.

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La lettura ad alta voce diventa comunità

Il percorso è stato ideato dai lettori volontari del laboratorio “Leggi che ti passa”, promosso dall’associazione Fare Diversamente e da Oltreiperimetri. La supervisione artistica è affidata alla regista teatrale Silvia Beillard. Accanto alle letture saranno presenti alcune postazioni interattive, allestite con il supporto del tecnico e musicista Alessandro Porro. La maratona vuole promuovere la lettura ad alta voce come esperienza condivisa e occasione di incontro. All’organizzazione partecipano anche Sercop, Cooperho, Accademia Musicale Crepaldi e Spazio Ars, in collaborazione con il Comune di Rho. La prenotazione può essere effettuata online oppure scrivendo a maratonadiletturarho@gmail.com.

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