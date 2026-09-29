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Gorgonzola, arrestato un 23enne dopo le molestie denunciate al parco

Redazione CNNZ
Gorgonzola,Arrestato per violenza sessuale. Gorgonzola, arrestato un 23enne dopo le molestie denunciate al parco - 29/09/2026
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A Gorgonzola un 23enne marocchino e già conosciuto dalle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza il 28 settembre per violenza sessuale. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, una 22enne stava passeggiando con un bambino all’interno del parco comunale quando l’uomo l’ha avvicinata, seguendola e rivolgendole apprezzamenti insistenti e non graditi. Poi le avrebbe accarezzato ripetutamente la schiena senza il suo consenso.

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La ragazza è riuscita ad chiedere aiuto ad alcuni passanti che hanno chiamato la Centrale operativa dei Carabinieri di Pioltello. La pattuglia intervenuta ha individuato il 23enne ancora nelle vicinanze della donna. Dopo le formalità, l’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale San Vittore di Milano, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.

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