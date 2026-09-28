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«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

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Ossona, anziano derubato della catenina con la tecnica dell’abbraccio

Ilaria Maria Preti
Ossona,Uomo derubato della catenina. Ossona, anziano derubato della catenina con la tecnica dell’abbraccio - 28/09/2026
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Un anziano con difficoltà di deambulazione è stato derubato domenica mattina a Ossona, dopo essere stato avvicinato da una donna con la scusa di chiedere alcune indicazioni stradali. L’episodio è avvenuto verso le 9 in via Patrioti, al confine con piazza Litta e all’altezza dei bar. Secondo quanto riferito dall’uomo nella denuncia, la donna lo avrebbe fermato chiedendogli un’informazione geografica e fingendo di avere difficoltà a comprendere l’italiano. L’anziano, che cammina con il bastone, si è chinato sul telefono per mostrarle la posizione sulla mappa. Un momento che ha consentito alla donna di avvicinarsi e di individuare la chiusura della catenina d’oro che l’uomo portava al collo, con un ciondolo raffigurante il volto di Cristo.

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Poco dopo la donna ha cominciato a ripetere «bacio, bacio», tentando di abbracciarlo e baciarlo. L’anziano l’ha respinta e le ha intimato di allontanarsi, senza però accorgersi che nel frattempo la catenina era stata sganciata. La donna si è quindi allontanata rapidamente. Solo una volta raggiunto il bar l’uomo si è reso conto di non avere più al collo il gioiello. Ha quindi sporto denuncia per il furto.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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