Ossona, anziano derubato della catenina con la tecnica dell’abbraccio

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Un anziano con difficoltà di deambulazione è stato derubato domenica mattina a Ossona, dopo essere stato avvicinato da una donna con la scusa di chiedere alcune indicazioni stradali. L’episodio è avvenuto verso le 9 in via Patrioti, al confine con piazza Litta e all’altezza dei bar. Secondo quanto riferito dall’uomo nella denuncia, la donna lo avrebbe fermato chiedendogli un’informazione geografica e fingendo di avere difficoltà a comprendere l’italiano. L’anziano, che cammina con il bastone, si è chinato sul telefono per mostrarle la posizione sulla mappa. Un momento che ha consentito alla donna di avvicinarsi e di individuare la chiusura della catenina d’oro che l’uomo portava al collo, con un ciondolo raffigurante il volto di Cristo.

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Poco dopo la donna ha cominciato a ripetere «bacio, bacio», tentando di abbracciarlo e baciarlo. L’anziano l’ha respinta e le ha intimato di allontanarsi, senza però accorgersi che nel frattempo la catenina era stata sganciata. La donna si è quindi allontanata rapidamente. Solo una volta raggiunto il bar l’uomo si è reso conto di non avere più al collo il gioiello. Ha quindi sporto denuncia per il furto.

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