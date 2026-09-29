Pentagono, accesso non autorizzato ai dati di oltre 3 milioni di persone

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Un accesso non autorizzato a un sistema informativo del Defense Manpower Data Center (DMDC), struttura del Dipartimento della Difesa statunitense, che ha sede nel famoso Pentagono, ha coinvolto i dati personali di oltre tre milioni di persone. Secondo un funzionario della difesa citato da ABC News, le persone interessate sono 2,76 milioni ancora in vita e altre 294.000 decedute. L’accesso sarebbe avvenuto tra ottobre 2025 e luglio 2026. Il DMDC ha dichiarato di aver corretto la vulnerabilità dopo averla individuata.

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Tra i dati esposti figurerebbero numeri di previdenza sociale e informazioni sulle mansioni svolte. Federal News Network riferisce che, a seconda delle persone, i fascicoli potevano contenere anche nomi, recapiti e date di nascita; la testata riporta inoltre che le informazioni non erano cifrate e che sarebbe stato offerto un anno di monitoraggio del credito agli intestatari.

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Il DMDC custodisce registri relativi a militari in servizio e della riserva, dipendenti civili, collaboratori, pensionati, veterani e familiari. Il dato di oltre 60 milioni riguarda i registri conservati dall’ente, non il numero di persone coinvolte nell’accesso. Le autorità citate dai media non hanno riferito prove di un uso improprio dei dati; non sono stati chiariti pubblicamente l’identità di chi ha avuto accesso al sistema né l’eventuale copia o diffusione dei file.

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