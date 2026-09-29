News Zoom

«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

MondoTecnologia

Pentagono, accesso non autorizzato ai dati di oltre 3 milioni di persone

Redazione CNNZ
Pentagono,Database violato per un mese. Pentagono, accesso non autorizzato ai dati di oltre 3 milioni di persone - 29/09/2026
Letture: 1.256

Un accesso non autorizzato a un sistema informativo del Defense Manpower Data Center (DMDC), struttura del Dipartimento della Difesa statunitense, che ha sede nel famoso Pentagono, ha coinvolto i dati personali di oltre tre milioni di persone. Secondo un funzionario della difesa citato da ABC News, le persone interessate sono 2,76 milioni ancora in vita e altre 294.000 decedute. L’accesso sarebbe avvenuto tra ottobre 2025 e luglio 2026. Il DMDC ha dichiarato di aver corretto la vulnerabilità dopo averla individuata.

Inserzioni

Tra i dati esposti figurerebbero numeri di previdenza sociale e informazioni sulle mansioni svolte. Federal News Network riferisce che, a seconda delle persone, i fascicoli potevano contenere anche nomi, recapiti e date di nascita; la testata riporta inoltre che le informazioni non erano cifrate e che sarebbe stato offerto un anno di monitoraggio del credito agli intestatari.

Inserzioni

Il DMDC custodisce registri relativi a militari in servizio e della riserva, dipendenti civili, collaboratori, pensionati, veterani e familiari. Il dato di oltre 60 milioni riguarda i registri conservati dall’ente, non il numero di persone coinvolte nell’accesso. Le autorità citate dai media non hanno riferito prove di un uso improprio dei dati; non sono stati chiariti pubblicamente l’identità di chi ha avuto accesso al sistema né l’eventuale copia o diffusione dei file.

Inserzioni
Inserzioni
Scegli CO Notizie tra le tue fonti preferite su Google
Se leggi spesso le nostre notizie, puoi indicare a Google che CO Notizie è una delle fonti di cui ti fidi. In questo modo potrai trovare più facilmente i nostri articoli tra le Notizie principali e nelle ricerche pertinenti.
Aggiungi CO Notizie alle tue fonti preferite
Il link apre direttamente la pagina ufficiale di Google dedicata alle Fonti preferite.
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire