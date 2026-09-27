Sergnano, la Festa d’Autunno diventa solidarietà con i Panificatori Cremaschi

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A Sergnano la 27esima Festa d’Autunno ha messo ancora una volta al centro anche il volontariato, con il lavoro dei Panificatori Cremaschi e una raccolta destinata alla beneficenza. La manifestazione si è svolta oggi, domenica 27 settembre, ed è stata organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del paese, con il patrocinio del Comune di Sergnano e della Provincia di Cremona.

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Tra gli stand c’era anche quello del gruppo volontario dei Panificatori Cremaschi, impegnato nella preparazione di pane, pizzette e focaccine. Un lavoro fatto dietro le quinte, tra impasti, teglie e forni, che durante la giornata ha richiamato molte persone. A segnalarlo è stato Giovanni Vigani, che ha voluto sottolineare soprattutto la continuità di un impegno che si ripete da anni e che trasforma una festa di paese in un’occasione concreta di solidarietà.

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Volontariato tra pizzette e foccaccine

Il ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato in beneficenza ad altre associazioni, grazie anche alla collaborazione con ANMIL e con Mario Andrini, esponente dell’associazione sul territorio. Un meccanismo solidale già sperimentato negli anni scorsi: nel 2025, dopo la Festa d’Autunno, ANMIL e i panificatori avevano raccolto 2.500 euro, poi devoluti a realtà del territorio. Il valore della giornata sta proprio qui: nel tempo messo a disposizione gratuitamente, nel lavoro manuale e nella capacità di trasformare prodotti semplici come pane e focacce in un aiuto concreto. La partecipazione del pubblico ha dato senso a quel lavoro, confermando una formula che unisce festa, associazionismo e sostegno a chi opera nel sociale.

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