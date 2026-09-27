Corsico, 28enne finisce nel Naviglio: carabiniere si tuffa e lo salva

Letture: 3.521

A Corsico un carabiniere si è tuffato nel Naviglio nella notte per raggiungere un 28enne che, privo di sensi, era stato visto prima galleggiare e poi scomparire sott’acqua. L’intervento è scattato intorno alle 2.10 in via Alzaia Trieste. Sul posto sono arrivati i carabinieri delle Stazioni di Corsico e Settimo Milanese. Secondo quanto riferito dai militari, per cause ancora da chiarire un 28enne peruviano, regolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, galleggiava privo di sensi nelle acque del Naviglio. La centrale del 112 ha allertato un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, ed erano stati allertati anche i Vigili del fuoco di Milano.

Inserzioni

Improvvisamente uno dei carabinieri della Stazione di Corsico, vedendo l’uomo andare sott’acqua, si è tuffato. Ha raggiunto il 28enne, lo ha tenuto a galla e lo ha portato verso la sponda, dove gli altri militari e soccorritori lo hanno aiutato a tirarlo fuori dall’acqua e ad adagiarlo a terra in attesa dei soccorsi. Il 28enne, infine è risultato fuori pericolo di vita, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Milano, dove è arrivato alle 3.25. Restano da chiarire come sia finito nel Naviglio.

Inserzioni





Sullo stesso argomento leggi anche: